WeWrite si presenta a Fauglia

Creare networking intorno alla scrittura delle donne: questo il proposito che si prefigge WeWrite, nuova sezione letteraria nata all’interno dell’associazione 'I Cavalieri', realtà da venti anni presente sul territorio pisano e ben oltre quello.

Anna Rita Ceccarini Bertini, Simona Fruzzetti e Samantha Macchia sono le tre promotrici di WeWrite: tutte e tre autrici di libri ma ognuna di loro sviluppa e tiene vivo il proprio amore per la scrittura anche con attività diverse come, per esempio, articoli giornalistici e di critica letteraria, blog, collaborazioni con riviste online, salotti letterari.

Con la fondazione di WeWrite le autrici si propongono di creare una rete professionale dove la figura femminile possa emergere ed esprimere la propria creatività in ambito letterario italiano e internazionale. Una vera e propria interconnessione di ruoli e competenze per implementare le occasioni di crescita e diffusione del lavoro letterario delle donne.

Per raggiungere questi traguardi WeWrite si avvarrà di tutti i molteplici mezzi a disposizione quali workshop, laboratori, seminari, convegni, presentazioni e fiere del libro, concorsi, collaborazioni con altre associazioni ed enti socialmente utili, promozione internazionale. Il gruppo WeWrite ha nominato al suo interno alcune socie onorarie tra figure importanti del panorama letterario e del lavoro culturale, e vanta già dall’inizio una collaborazione con la casa editrice FusibiliaLibri fondata da Dona Amati, che metterà a disposizione dell’associazione una collana editoriale dedicata.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà a Fauglia il 9 marzo prossimo dalle ore 16.30 presso la saletta conferenze del Teatro Comunale, dove oltre alle tre fondatrici saranno presenti Daniele Conti e Laura Pochini, soci fondatori e anime dell’associazione I Cavalieri, insieme alle Socie Onorarie Daniela Bertini e Daniela Tessieri e a rappresentanti e personalità del Comune di Fauglia e non solo. Interverrà anche la scrittrice e traduttrice Rosa Cerrato, prima socia sostenitrice del gruppo We Write, che parlerà della sua recente fatica letteraria dal titolo 'Spazzatura'. La giornata sarà aperta a chi vuole conoscere meglio la nuova realtà e presentare domanda di associazione.