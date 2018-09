'Who is Who': follie di un robot artista modello base

Dopo la pausa estiva estiva riapre l'attività dell'Associazione ArtedellaMemoria con il prossimo evento allo spazio espositivo IPazzi Factory. Lo spazio inaugura la stagione con la partecipazione, con una azione d'arte, al calendario eventi del Festival della Robotica 2018.

'Who is who' è la mostra che verrà inaugurata venerdì 27 settembre alle ore 18. I visitatori assisteranno all'esposizione di opere grafiche realizzate da un 'primitivo' robot e e alla sua produzione in diretta, on demand. L'azione prevede il coinvolgimento del pubblico.

L’intervento è curato dal collettivo iPazziFactory ed è fruibile gratuitamente presso lo spazio espositivo e sede di ArtedellaMemoria associazione culturale.

L'istallazione sarà attiva dal 27 settembre al 3 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Sono previsti eventi speciali di apertura e a chiusura dell'azione d'arte.





