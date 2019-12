'Wine Christmas' a Calci: degustazione gratuita di vino naturale

Sabato 21, domenica 22 lunedì 23 dicembre degustazione gratuita di vini naturali dalle ore 11 alle ore 16.00 alla Fattoria San Vito di Calci, a pochi passi dalla Certosa Monumentale di Pisa.

La cantina della Fattoria è circondata dal vigneto di famiglia, in Valgraziosa, ai piedi del Monte Pisano. I vini prodotti sono SanGiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Trebbiano e Vermentino. Un'occasione per visitare la vigna, degustare i vini e, se volete, acquistare a Km 0 un prodotto artigianale e genuino che rispecchia il territorio.

Confezioni natalizie a partire da 8 euro. Durante la settimana la cantina rimarrà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, (Martedì 17 e martedì 24 apertura solamente al mattino). Per informazioni e per concordare appuntamento in altri orari contattare il 3470674838 (anche wapp) o info@fattoriasanvito.it