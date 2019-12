'Wine Christmas': degustazione gratuita di vino a Calci

Sabato 7 e domenica 8 dicembre degustazione gratuita di vini naturali dalle ore 11 alle ore 16.30 alla Fattoria San Vito di Calci (Pisa). Fattoria San Vito è una piccola azienda biologica a conduzione familiare a pochi passi dalla Certosa di Calci.

Si trova in Valgraziosa, ai piedi del Monte Pisano da cui prende spunto per i nomi dei vini: "Verrucano" Igt Rosso Toscano (Sangiovese e Trebbiano), "Cartusia" Igt Rosso Toscano (Sangiovese in purezza), Santopietro Igt Rosso Toscano (Cabernet Sauvignon e Merlot), Nicosia Igt Bianco Toscano (Trebbiano, Vermentino, Malvasia).

La cantina è immersa nel vigneto che circonda la casa, un'ottima occasione per visitare la vigna e vedere con i propri occhi dove nasce il vino. Insieme a Matteo scoprirete il lavoro dell'artigiano del vino e, mentre sorseggiate un bicchiere di vino in sua compagnia, sarà felice di rispondere alle vostre curiosità.

Durante la settimana la cantina rimarrà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, per informazioni e per concordare appuntamento in altri orari contattare il 3470674838 (anche wapp) o info@fattoriasanvito.it

