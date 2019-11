'Wine Christmas': degustazione gratuita di vino naturale

Degustazione gratuita di vini naturali alla Fattoria San Vito a Calci. Fino al 24 dicembre, la cantina rimarrà aperta il sabato e la domenica per vendita diretta e degustazione gratuita dalle ore 11 alle ore 16.30. La cantina sarà aperta anche lunedì 23 dicembre dalle ore 11 alle ore 16.30 e martedì 24 dicembre dalle ore 11 alle ore 13.

Fattoria San Vito è una piccola azienda biologica a conduzione familiare a pochi passi dalla Certosa di Calci. Si trova in Valgraziosa, ai piedi del Monte Pisano da cui prende spunto per i nomi dei vini: "Verrucano" Igt Rosso Toscano (Sangiovese e Trebbiano), "Cartusia" Igt Rosso Toscano (Sangiovese in purezza), Santopietro Igt Rosso Toscano (Cabernet Sauvignon e Merlot), Nicosia Igt Bianco Toscano (Trebbiano, Vermentino, Malvasia).

La cantina è immersa nel vigneto che circonda la casa, un'ottima occasione per visitare la vigna e vedere con i propri occhi dove nasce il vino. Insieme a Matteo scoprirete il lavoro dell'artigiano del vino e, mentre sorseggiate un bicchiere di vino in sua compagnia, sarà felice di rispondere alle vostre curiosità. A Natale regalate ai vostri cari prodotti genuini e a km 0 frutto della passione e del lavoro di artigiani locali. Confezioni natalizie a partire da 8 euro.

Durante la settimana la cantina rimarrà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, per informazioni e per concordare appuntamento in altri orari contattare il 3470674838 (anche wapp) o info@fattoriasanvito.it

