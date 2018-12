'Wine Christmas': degustazione di vini aspettando il Natale

In occasione del Natale, fino al 23 dicembre la Fattoria San Vito di Calci, Pisa, sarà aperta il sabato e la domenica dalle ore 11 alle ore 17 per la degustazione gratuita dei suoi vini naturali e dell’olio nuovo extravergine di oliva biologico.

Sarà possibile acquistare confezioni natalizie con olio e vino direttamente in cantina. Per aiutare le famiglie colpite dalll'incendio, Fattoria San Vito donerà 1 euro per ogni bottiglia venduta di Montemagno e Verrucano 2017 (costo bottiglia 8 euro) alla raccolta fondi per il Monte Pisano.

La degustazione sarà anche un'ottima occasione per visitare le bellezze storiche della Valgraziosa.

la Fattoria San Vito è a pochi passi dalla Certosa di Calci sede di due bellissimi musei: il Museo Nazionale della Certosa Monumentale e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, con il più grande acquario di pesci di acqua dolce d’Italia.