Workshop con Alessio Nardin

Si svolgerà venerdì 16 marzo dalle 15 alle 21, presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, il workshop di commedia dell’arte tenuto da Alessio Nardin ed organizzato da Teatro Di Bo’ e T-lad.

La Commedia dell’Arte universalmente è riconosciuto come uno dei più grandi 'patrimoni teatrali' che l’Italia ha esportato in tutto il mondo e che ha rivoluzionato il teatro dal 1500 in poi.

Questo workshop si propone di introdurre gli allievi ad un’indagine ed a una ricerca personale di alcune delle tecniche di studio elementare della maschera: gli allievi potranno studiare ed affrontare praticamente i classici personaggi di Commedia dell’Arte (Arlecchino, Pantalone, Capitano, Zanni, Innamorati, ecc...) e sviscerarli e svilupparli in lazzi ed improvvisazioni.

Alessio Nardin, regista e pedagogo, studia nella scuola quadriennale di regia e pedagogia con Anatolij Vasiliev. Svolge l'attività di regista e pedagogo in Italia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Brasile, Francia, Polonia, Romania, Russia.

Lavora come regista e regista assistente per il teatro Nazionale di Strasburgo, Theatre de la Ville (Parigi), teatro Stabile del Veneto – teatro Nazionale, la RAI Radio Televisione Italiana, il teatro La Fenice di Venezia, Festival dell’Opera della Valle d’Itria, teatro

Fondamenta Nuove, teatro del Giglio (Lucca), teatro Cartiera (Rovereto), l’orchestra Verdi di Milano.

Il contributo per la giornata di workshop 30 euro. Per info e iscrizioni: 3711272850; info@teatrodibo.it.

