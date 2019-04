Workshop con Silvio Laviano

Domenica 7 Aprile dalle 10 alle 18 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte. Per un massimo di 25 partecipanti al costo di €30

comprensivo di Tessera (12 mesi) e Assicurazione. Soci €15. Info e iscrizioni: 371.1272850; info@teatrodibo.iT.

Far nascere la Parola dalla verità dell’immagine creata attraverso un “vissuto onirico” dell’improvvisazione. Costruire un personalissimo metodo di lavoro grazie alla nascita spontanea e organica di un sottotesto concreto e tangibile, frutto del mondo immaginifico e universale delle emozioni. Lontano da ogni scuola, metodo, “vizio”, “vezzo” o etichetta, il fine del lavoro che si affronterà è quello di non insegnare uno stile, ma, organicamente, far emergere in ogni attore il materiale emotivo/sensoriale che è insito nell’attore/uomo stesso.

Dare luogo ad un Attore “Attivo” cosciente delle potenzialità del proprio immaginario e dei propri mezzi espressivi e fisici, ascoltare la propria voce e il proprio corpo/strumento verso una “nudità” e una verità del qui ed ora, verso una concretezza del gesto e della parola capace di riempire lo spazio e il tempo. Un viaggio alla scoperta di un 'gioco' molto serio che ha come regola fondamentale e imprescindibile la verità del cuore.

Silvio Laviano (Attore e Regista). Nato a Catania nel 1979, dopo la maturità classica, frequenta la Scuola del Teatro Stabile di Genova.

E’ diretto da vari registi tra i quali M.Sciaccaluga, M. Placido, A. Tosto, T. Tuzzoli, F. Bruni, L. Puggelli, J. Ferrini, R. Cavosi, G. Rappa, A.L. Messeri, M. Mesciulam, P.Bontempo, N.Romeo, N.A.Orofino ecc…

Lavora anche in campo cinematografico, televisivo e pubblicitario diretto da Vari registi tra i quali M. Bellocchio, F. Ozpetek, G. Manfredonia, A. Amadei, A. Grimaldi, R. Izzo, ecc.

E’ Autore e interprete di Salvatore – Favola Triste per voce sola (Festival di Benevento –Città Spettacolo 2012 ). E’ Regista Teatrale dei progetti originali “Borderline in Love” e “S.O.G.N.O. ergo Sum”, “DIVERSI : Personaggi in cerca di un Altrove”