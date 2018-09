Workshop gratuito con Azulteatro

Il workshop è condotto da Serena Gatti (performer e regista) e Raffaele Natale (musicista e compositore).

L' intento è creare un gruppo di lavoro che partecipi al progetto di formazione 'Sentieri #7'. In questa occasione verranno proiettati scatti dei fotografi presenti alla performance 'Sentieri #6'.

'Sentieri' è un percorso teatrale site-specific, per luoghi da riscoprire, quest’anno alla sua settima edizione, ideato e diretto da Serena Gatti e Raffaele Natale/Azulteatro. Prevede la creazione uno spettacolo originale e unico ideato appositamente per il luogo extra-teatrale per il quale nasce e che da quel particolare luogo trae ispirazione.

Con lo strumento del teatro, della poesia e della musica, Azulteatro lavora a partire dallo spazio che incontra, creando uno spettacolo a seguito di una residenza sul posto.

L’obiettivo è riaccendere la curiosità verso il territorio, avvicinare gli spettatori all’opera teatrale e creare un legame più intenso e spontaneo con il processo artistico. Così l’opera non rimane un processo distante a chi non è addetto ai lavori. L’integrazione tra arte e territorio è una ricerca che viene proseguita da Azulteatro in Italia e all’estero.

La formazione sarà da fine settembre a marzo un weekend al mese in teatro. Il lavoro sarà su movimento, musica, voce, poesia.

Per info e prenotazioni: info@azulteatro.com; 3289216452; 3333061368.

Programma

- Ore 15.30-18.30: workshop gratuito

- Ore 18.30: aperitivo

- Ore 19-20: presentazione del progetto di formazione in performing arts Sentieri #7 e proiezione delle fotografie