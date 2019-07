Workshop 'polit(t)ico' con Pascal Schwaighofer

Giovedì 4 e venerdì 5 luglio si terrà presso la Sala Sant’Eufrasia, Biblioteca ex-Salesiani dell’Università di Pisa la prima tappa del workshop permanente “Polit(t)ico”. Il workshop è anche la prima delle iniziative organizzate e promosse dal laboratorio di ricerca Polittico Research LAB (Università di Pisa), una piattaforma di ricerca interdisciplinare diretta da Lina Malfona e incentrata sulle relazioni tra teoria dell’architettura, scienze e arti.



Il workshop “Polit(t)ico” sarà condotto da Pascal Schwaighofer, un artista con atelier a Zurigo, attualmente impegnato nella ricerca presso il dipartimento di letteratura comparata della Cornell University (Ithaca, New York). Partendo dal nome del laboratorio di ricerca, Schwaighofer lavorerà con gli studenti sulle declinazioni etimologiche del termine “polittico” considerando in particolare il Polittico di Pisa, un'opera di Masaccio dipinta per la chiesa del Carmine di Pisa ed oggi smembrata in diversi musei e parzialmente dispersa. In maniera interdisciplinare, il workshop si occuperà delle implicazioni pratiche, politiche e speculative di un atto di smembramento e si estenderà a concetti come moltitudine, network, e swarm theory in relazione al suo saggio “Honey Ties”.



Il workshop è organizzato attraverso una serie di seminari tematici, momenti collegiali di confronto, pomeriggi di lavoro presso diverse sedi dell’Università di Pisa. L’evento conclusivo del workshop sarà un talk aperto al pubblico, a cui parteciperanno come discussants Marco Brizzi (California State University), Giovanni Corbellini (Politecnico di Torino) e Valter Scelsi (Università di Genova). Il workshop è aperto a studenti e dottorandi provenienti da diversi settori disciplinari, interessati a svolgere un’esperienza dal carattere teorico speculativo.



Il 5 luglio alle 18:30 presso la Chiesa di Sant’Eufrasia, Biblioteca ex-Salesiani, si terrà il talk finale aperto al pubblico con la discussione dei progetti.