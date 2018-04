Workshop teatrale di Vucciria Teatro

Domenica 29 aprile dalle 10 alle 18 workshop con Vucciria Teatro con Joele Anastasi ed Enrico Sortino.

Vuccirìa Teatro è una compagnia teatrale indipendente di recente formazione (2013), opera tra la Sicilia e Roma. Fondata da Joele Anastasi ed Enrico Sortino e collabora fin dall’inizio con la compagnia l’attrice Federica Carruba Toscano.

Il lavoro della compagnia si muove su una ricerca precisa di autorialità nel tentativo di creazione di un linguaggio che sia l’incontro tra una drammaturgia originale e una ricerca attoriale attiva. Al centro del lavoro della compagnia vi è l’attore, e le sue possibilità creative: la sua capacità di creare e dare vita dall’interno ai mondi che lo appartengono.

Il contributo richiesto per la giornata di workshop è di 60 euro (30 euro + 20 euro per assicurazione 12 mesi + 10 euro per tessera soci). Per info ed iscrizioni: 3711272850; info@teatrodibo.it.