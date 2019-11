XIII Memorial Masi per AISM Pisa

Quest’anno le porte della Caserma dei Vigili del Fuoco di Pisa saranno aperte per condividere con chi lo volesse,la camminata per le vie di Pisa in ricordo di Saverio.

Partenza ore 9:30 dalla Caserma passando dai Lungarni , Piazza dei Miracoli e Viale delle Piagge e rientro ancora in caserma dove ad attendervi ci sarà un ricco punto di ristoro ma soprattutto un caldo piatto di pasta da gustare in nostra compagnia.

Oltre a ricordare Saverio aiutiamo l’Associazione Sclerosi Multipla sezione di Pisa.