Tutto pronto a Pisa per la 23esima edizione del Festival Toscano di Musica Antica 'Sound of Stones', curato da Fondazione Teatro di Pisa e l'ensemble in residenza Auser Musici, con la direzione artistica di Carlo Ipata. La quattro giorni abbinerà tesori architettonici e paesaggistici a perle musicali di rara bellezza. L'idea è quella di un viaggio musicale attraverso il Romanico Pisano, un itinerario culturale a 360°, a partire dallo spazio: le pietre, i marmi della città e la loro risonanza nelle architetture e nei volumi dei luoghi. Ogni giornata del festival prevede una visita guidata la mattina, un concerto pomeridiano, una degustazione enogastronomica e infine il grande concerto serale con alcuni tra i più importanti nomi italiani della scena musicale antica.

Per il concerto inaugurale, giovedì 30 agosto presso la Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri (piazza dei Cavalieri), l'ensemble Auser Musici eseguirà in prima mondiale un'opera attribuita ad Antonio Vivaldi recentemente scoperta a Pisa proprio da Carlo Ipata. Si tratta di una Sonata per due violini e basso (che sarà classificata come RV Anh. 158 nel nuovo catalogo), scoperta da Ipata all'interno di un fondo privato cittadino e in corso di autenticazione dal musicologo Federico Sardelli, uno tra i massimi esperti vivaldiani al mondo. "Si tratta - spiega Ipata - di un'ampia sonata in la maggiore 'da Chiesa' nei canonici quattro movimenti Andante-Allegro-Andante-Allegro. La scrittura è molto accurata, pur con dei dubbi su alcuni punti che sembrano frutto di disattenzione del copista, che comunque doveva avere conoscenza diretta di Vivaldi, dal momento che lo definisce Don".

I giorni successivi prevedono una visita guidata del centro storico della città, una visita escursionistica all'interno del Parco di San Rossore, il secondo parco della Toscana per dimensioni, e una serie di degustazioni all'interno di cantine ed agriturismi del territorio. Tra gli artisti ospiti dei concerti serali, tra gli altri, La Reverdie (ensemble specializzato in musica medievale), Odhecaton (pluripremiato ensemble vocale) e Aurora, diretto da Aaron Carpene. Gli scenari saranno soprattutto quelli delle chiese e basiliche che si affacciano lungo il corso del fiume Arno: la mistica geometria di San Sepolcro, la pura solitudine di San Piero a Grado, la prospettiva escheriana di San Michele degli Scalzi, la laica sacralità di Santo Stefano dei Cavalieri e ancora le tarsie e capitelli di Biduino di San Paolo all'Orto, la semplicità tutta 'romanica' di Sant'Andrea.

Programma

Giovedì 30 agosto

Ore 18.30, Teatro Verdi, Auser Musici, 'Telemann, il genio'. Seguirà degustazione enogastronomica in collaborazione con Caffè Foyer.

Ore 21.30, Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri, piazza dei Cavalieri (ingresso libero). Auser Musici, 'Vivalvi Premiere' (Sonata per due violini e basso).

Venerdì 31 agosto

Ore 10: Pisa e la sua storia: tour in centro città. Visita della celebre Piazza dei Miracoli, ingresso nella Cattedrale e nel Battistero, percorso lungo le vie del centro storico fino ai Lungarni, in compagnia delle guide turistiche PisaGuide.

Ore 18.30, Teatro Sant'Andrea, via del Cuore, Lisetta Rossi, 'L'arpa del Granduca'. Seguirà degustazione enogastronomica presso Ristorante del Cuore, via del Cuore 1.

Ore 21.30, Chiesa di San Michele degli Scalzi, via S. Michele degli Scalzi, 167 (ingresso libero), La Reverdie, 'Vergine bella'.

Sabato 1 settembre

Ore 10: Pisa e la sua enogastronomia. Visita a Fauglia. Fattoria Uccelliera (degustazione di vino) e Caseificio Busti (degustazione formaggi).

Ore 18.30: Chiostro di Palazzo Blu, lungarno Gambacorti 9, I Bei Legami, 'Sacrae Cantiones'. Seguirà degustazione enogastronomica nel Chiostro di Palazzo Blu.

Ore 21.30, Chiesa di San Sepolcro (ingresso libero), Odhecaton, 'Imago Virginis'

Domenica 2 settembre

Ore 10: Pisa e il suo ambiente naturale: il Parco di San Rossore, il secondo più grande parco della Toscana, alla scoperta della varietà di flora e fauna della Tenuta di San Rossore.

Ore 18.30, Gipsoteca, piazza San Paolo all'Orto, Auser Musici, 'Suona Boemo'. Seguirà degustazione enogastronomica, Teatro di Pisa.

Ore 21.30, Basilica di San Piero a Grado, via Vecchia di Marina 5 (ingresso libero), Ensemble Aurora, 'Baldassarre Galuppi, la musica sacra del Buranello'.

Biglietti e prenotazioni

Mattina: biglietto 15 euro con prenotazione obbligatoria

Pomeriggio: biglietto 16 euro con prenotazione obbligatoria

Sera: ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Teatro Verdi

Orari biglietteria: da martedì a venerdì ore 11-13 (martedì e giovedì anche 16-18)

Chiuso dal 4 al 28 agosto (compresi)

biglietteria@teatrodipisa.pi.it - Tel. 050.941135

Online

Concerti pomeridiani e abbonamento: www.vivaticket.it

Concerti serali e visite guidate: www.eventbrite.it