Xylouris white al circolo Caracol

Il pirotecnico duo è composto dal liutista cretese George Xylouris (figlio del leggendario cantante e suonatore di lira Psarantonis) e dall’australiano Jim White, batterista dei Dirty Three e collaboratore di Cat Power, Bill Callahan, Pj Harvey, Bonnie Prince Billy, Daniel Blumberg (sicuramente uno dei migliori batteristi a livello mondiale).

Un’unione che spazia dalla musica tradizionale di Creta fino al jazz o al rock d’avanguardia, per un caleidoscopio sonoro indecifrabile e per questo affascinante. Il suono della coppia nota come Xylouris White, infatti, ricorda un viaggio nel tempo e nello spazio, dove la musica occidentale del presente convive con le sue radici antiche, arricchita da sfumature culturali tra le più imprevedibili.