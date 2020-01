Martedì 21 gennaio ore 20.45 Yoga della risata, incontro a Pisa. Lo stress è sempre più presente nelle nostre vite e le ricerche dimostrano che è un fattore che influisce su numerose malattie, dalle più banali alle più gravi.

Uno degli effetti più interessanti (e immediati) della risata Incondizionata è di diminuire il rilascio da parte del nostro organismo di cortisolo e di favorire invece l'emissione di endorfine, serotonina, ossitocina e dopamina.

E' un effetto immediato e chiaramente visibile: alla fine di ogni sessione i lineamenti sono più distesi, gli occhi brillano e i sorrisi sono presenti su ogni volto.

La cosa bella è che questa sensazione di benessere ed euforia dura per diverse ore; il costo è di 8 euro. Per l'appuntamento servono: abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, tappetino, plaid, acqua. La sessione dura 1 ora e 45 circa. Per info e prenotazioni: 346 0202811.