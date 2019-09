'You & Dog sul Monte Pisano'

Domenica 29 settembre dalle 9.00 alle 13.00, in collaborazione con Associazione Dèi Camminanti, Il Polo Cinofilo Family Dog's propone una passeggiata a 6 zampe in collaborazione con l'Associazione Dèi Camminanti per una raccolta fondi per il Monte Pisano. Ancora pochi posti disponibili per iscriversi: Luca Santamaria, 347/0639194).

Durante la passeggiata i diversi partecipanti saranno supportati nella conduzione del proprio cane, con indicazioni riguardanti sia l’uso corretto del guinzaglio che le corrette comunicazioni verbali e gestuali. I cani saranno sempre tenuti al guinzaglio e in sicurezza dai proprietari affinché si possa svolgere serenamente ogni momento dell’evento.

Lungo il percorso ci sarà una visita all'Antico Frantoio Toscano Del Rio Grifone con una degustazione. L'itinerario sarà semplice e si svilupperà lungo le pendici della valle di San Jacopo, a Vicopisano. Il ritrovo sarà alle 9.15, la partenza sarà alle 9.30, la visita e la degustazione al Frantoio sono previste per le 10.30 (costo di quest'ultima 9 Euro da versare al momento).

Il costo della passeggiata guidata è di 25 euro da versare all’inizio, devoluti poi alla causa del Monte Pisano.