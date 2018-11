'Zoo di farfalle' spettacolo a Santa Maria a Monte

Personaggi in cerca d'attori. Un misterioso invito. Un palcoscenico. Uno spettacolo trappola. Ci sono tutti: i tecnici futuristi, la Compagnia della Bausch, la Star strasberghiana e c'è anche lei, la Signora del Teatro.

E' uno Zoo del Teatro. La gabbia: una storia da raccontare. Ma sul più bello ecco che arrivano, come farfalle: ci sono anche loro.

Liberamente ispirata a 'Marcovaldo ovvero Le stagioni in città' di Italo Calvino e ai protagonisti del Teatro del Novecento, prende il volo una storia che racconta del Teatro oltre il Teatro per scoprire che i migliori attori, in questo gioco delle parti, siamo noi stessi.

In scena ci saranno gli allievi attori dei Laboratori Teatrali di Bo’: Lo spettacolo andrà in scena domenica 9 dicembre alle ore 17 presso il Teatro di Bò di Santa Maria a Monte.

Per info e prenotazioni: 3711272850; info@teatrodibo.it. Biglietto: euro 6 (di cui 1 sarà devoluto in beneficenza).