Charlie Telefono Amico cerca nuovi volontari: al via un nuovo corso di formazione

Al via un nuovo corso di formazione per l’inserimento di operatori volontari presso il numero verde nazionale Charlie Telefono Amico (800 863096).

I corsi si svolgeranno in orario serale (due incontri alla settimana per circa due mesi) a Pontedera e avranno come obiettivo la formazione all’esperienza dell’ascolto consapevole e della relazione di aiuto.

Il percorso formativo, che si sviluppa nell’ambito del riconoscimento delle emozioni e dell’approccio empatico, si è rivelato, per chi ha frequentato i precedenti corsi, un utile strumento spendibile, al di là dell’esperienza diretta presso Charlie Telefono Amico, in numerosi ambiti di vita, da quello lavorativo a quello relazionale, nella sfera privata e familiare.

Charlie Telefono Amico è un luogo di incontro, di accoglienza e di ascolto. Esiste dal 1990 a Pontedera e risponde a chiamate provenienti da tutta Italia. Le persone che si rivolgono a Charlie hanno età e storie diverse, ma le accomuna il bisogno di parlare e di essere ascoltate, accolte.

Chiunque fosse interessato a partecipare, è pregato di inviare, entro il 20 ottobre 2019, un sms al numero 393 0966272 oppure di scrivere un’email a charlie.formazione@gmail.com indicando il proprio nome e numero di telefono e sarà ricontattato al più presto.