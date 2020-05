'Coach Industria 4.0', il corso intensivo sulla gestione aziendale al tempo della 'quarta rivoluzione industriale'

Un corso intensivo per approfondire le tematiche connesse alla gestione aziendale nel contesto della “quarta rivoluzione industriale” è quello promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con il finanziamento della Regione Toscana e con la collaborazione del centro di competenza Artes 4.0, con focus su robotica e tecnologie abilitanti, con il coordinamento della stessa Scuola Superiore Sant’Anna. “Coach Industria 4.0” è il corso che si svolge on line da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio 2020, per un totale di 46 ore di lezione, tenute da esperti del mondo accademico e di quello professionale. L’obiettivo è approfondire i principali aspetti che una impresa innovativa affronta nel paradigma di “Industria 4.0”. Al termine del corso la Regione Toscana rilascia un attestato di frequenza e, per chi lo richieda, sono disponibili 2 CFU (Crediti Formativi Universitari). Il corso è gratuito, previa domanda di partecipazione entro lunedì 15 giugno.

Questa iniziativa di alta formazione si rivolge a chi è in procinto di costituire una nuova impresa negli ambiti di riferimento del centro di competenza Artes 4.0 (robotica avanzata e tecnologie abilitanti) e desidera ricevere approfondimenti su aspetti cruciali per favorire la reale affermazione e per agevolare l’effettiva crescita di queste imprese. Attraverso lezioni frontali, erogate online, il corso fornisce le conoscenze operative necessarie per favorire il successo imprenditoriale di aziende che operano in settori innovativi e che non sono presentate all’interno di corsi generalisti. In particolare, gli aspetti presi in esame sono legati agli elementi che distinguono i singoli mercati di riferimento e alle competenze necessarie per affrontare peculiarità dei mercati nella maniera più efficace.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare Alessandra Patrono, alessandra.patrono@ santannapisa.it, telefono 050 883584 ore ufficio.