Doula: come intraprendere la professione di 'tata' delle mamme

Letteralmente, doula significa 'colei che serve la donna'. Ed è in effetti questo, che una doula fa: si prende cura della neomamma, e della futura mamma. E' un aiuto concreto, una sorta di tata che sta accanto alla donna nei più delicati momenti della sua vita: la gravidanza e la maternità (fino al primo anno di vita del bambino). I suoi strumenti principali? L'ascolto e la relazione. Non solo aiuta la mamma ad occuparsi del suo bambino, ma la accompagna nel suo percorso di genitrice aiutandola a conoscere le sue risorse e le sue competenze. Non è dunque un'ostetrica, e non ha competenze mediche, una doula. Semplicemente, si occupa del benessere della donna quando diventa madre e - spesso - si sente sola e inadeguata.

Se pensi che la professione di doula fa al caso tuo, devi sapere che i guadagni sono quantificabili tra i 15 e i 30 euro all'ora. E che, per intraprendere questo mestiere, puoi rivolgerti alla Scuola delle Doule: il suo percorso formativo è pensato sia per le giovani donne che intendono dedicarsi ad una professione coinvolgente e ricca di soddisfazioni che per le madri che vogliono migliorare le loro competenze materne. Ma è perfetto anche per chi già lavora a contatto con le neomamme: infermiere, ostetriche, educatrici. Teorico e pratico, il corso dura nove weekend (uno al mese).

Gli argomenti trattati dal corso? Aspetti corporei, sociologici e antropologici della gravidanza e della maternità; elementi di fisiologia dell'allattamento; depressione post partum e Baby Blues; nutrimento e stili di svezzamento. Inoltre, si terranno numerosi laboratori tra i quali: organizzare un blessingway, massaggi in gravidanza e in travaglio, elementi di comicoterapia, cura della mamma e del neonato. E moltissimi altri. Per una formazione a 360 gradi sullo straordinario mondo della maternità.