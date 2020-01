Il percorso per diventare Home stager: una professione in crescita anche in Italia

Come spesso accade nei periodi di crisi economica, i professionisti dei settori maggiormente colpiti sono costretti a reinventarsi, magari con nuovi mestieri.

Negli ultimi anni il mercato immobiliare non è andato a gonfie vele. E il settore delle compravendite si è fatto più complicato, con tempi di vendita di gran lunga più lunghi. Così, ecco arrivare dagli Stati Uniti una figura specializzata proprio nel risolvere il problema: l'Home Stager, un professionista che si occupa di valorizzare e di migliorare gli immobili in vendita attraverso piccole ristrutturazioni (che di norma non comprendono interventi strutturali) e modifiche alle disposizioni degli arredi.

Il lavoro dell’Home Stager comincia col visitare l’abitazione: successivamente, proporrà ai proprietari un progetto di rinnovo e un preventivo di spesa. Cercherà, col suo intervento, di rendere l’immobile più appetibile senza legarlo troppo ai gusti dei suoi attuali inquilini, e ragionando su di un'estetica oggettivamente apprezzabile ad un budget ridotto.

Solitamente gli interventi vanno dalla rivisitazione degli spazi alla disposizione degli arredi, fino a qualche ritinteggiatura delle pareti. Infine, l'Home Stager dovrà preparare gli interni dell’appartamento per il servizio fotografico destinato agli annunci di vendita. Se questo lavoro é portato a buon fine, si ha il risultato di accorciare le trattative e di rivalutare il valore dell’immobile mantenendo stabile il suo prezzo.

Chiunque voglia diventare Home Stager lo può fare formandosi attraverso i diversi corsi presenti in molte città italiane. Solitamente della durata di 48 ore, il corso per Home Stager ha una parte teorica e una pratica. Anche se architetti, interior designer e agenti immobiliari sono avvantaggiati, questi corsi sono aperti anche a tutte quelle persone che partono da zero. Tenuti da docenti professionisti, affrontano tematiche che vanno dal mercato immobiliare all’arredamento d’interni, fino alla fotografie per interni. Chiaramente non mancheranno le lezioni di marketing e di comunicazione.