Corsi di contabilità generale: i migliori sul mercato a Pisa

Attualmente il mondo del lavoro è alla ricerca di alcune figure specifiche, dalla formazione ben delineata e rigorosa: una di queste è quella del contabile. E' un ruolo molto importante e delicato in qualsiasi azienda, che sia privata o pubblica. Le sue mansioni spaziano in tutta la sfera amministrativa: predisposizione della documentazione contabile, gestione degli incassi e dei pagamenti, adempimenti fiscali e previdenziali e corrispondenza commerciale.

1. Contabilità generale

Chi si occupa della contabilità generale deve avere, quindi, profonde conoscenze in numerosi campi, non solo riguardo le normative vigenti in Italia ed in Europa, ma anche di applicazioni Office come Excel e software dedicati. Tra le varie materie ricordiamo, in particolare, i principi di contabilità generale e degli adempimenti fiscali, le procedure per la gestione della fatturazione attiva e passiva e l’analisi dei bilanci.