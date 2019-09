Corso base per volontari della Croce Rossa Italiana: tutte le informazioni utili

Il Comitato di Uliveto Terme della Croce Rossa Italiana organizza un corso per aspiranti volontari, aperto a tutti i cittadini con più di 14 anni di età, che inizierà lunedì 23 settembre 2019 alle ore 21 presso la sede del Comitato in Viale Mazzini 20. Tutti i moduli terminano con un esame teorico-pratico. A seconda del livello di formazione raggiunto, ci si potrà dedicare a diverse attività: servizi di trasporto e soccorso infermi con ambulanza, servizi socio-assistenziali e di protezione civile, servizi di assistenza sanitaria a favore della popolazione in occasione di eventi sportivi e di spettacolo, corsi di primo soccorso e di educazione alla salute dalla popolazione.

Il presidente Filippo Pellegrini del Comitato di Uliveto Terme si appella ai cittadini intenzionati ad impegnarsi in questa attività di volontariato. Inoltre, rivolgendosi ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 32 anni, comunica che "questo corso contribuirà nel punteggio della graduatoria per partecipare al bando del Servizio civile nazionale che verrà ospitato nel nostro Comitato".

Per informazini telefonare al numero 050788222 oppure inviare una mail a leonardo.bartolini@toscana.cri.it o ulivetoterme@cri.it.