Aperte le iscrizioni per l'ammissione al corso per operatore socio-sanitario

Sono aperte le iscrizioni all’esame di ammissione al corso di operatore socio-sanitario (Oss) organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Sono disponibili 60 posti e può presentare domanda chi abbia compiuto diciassette anni e sia in possesso dell’attestato di qualifica di Aab (addetto all’assistenza di base) o delle qualifiche di Osa, Ada oppure diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali o di operatore dei servizi sociali rilasciato dagli Istituti professionali di Stato. Il corso fornisce una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e alle potenzialità residue.

Il corso è articolato su un totale di 400 ore così suddivise: 150 di didattica frontale/interattiva, 60 di laboratorio e 190 di tirocinio. La prova di selezione per l’ammissione al corso si svolgerà martedì 7 aprile e le domande devono essere inviate entro e non oltre il 20 febbraio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno a: Direttore generale dell’Azienda ospedaliero–universitaria pisana, via Roma 67, 56126 Pisa; oppure tramite casella di posta elettronica certificata (pec), esclusivamente in un unico file formato .pdf all'indirizzo pec-aoupisana@legalmail.it.

E' previsto il versamento di 10 euro quale contributo per la partecipazione alla selezione e una quota di iscrizione di 502 euro. Tutte le informazioni e i moduli sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana www.ao-pisa.toscana.it seguendo questo percorso: Home > Azienda > Formazione > Corsi OSS > Corso di Formazione Abbreviato.