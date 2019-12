Iscrizioni aperte per il Master in Gestione dell'Amministrazione Digitale: attivo l'e-learning

Privacy, trasparenza, cittadinanza digitale. Il progresso tecnologico richiede strumenti giuridici appropriati per affrontare l’innovazione che sta interessando le istituzioni pubbliche. Ecco che quindi è importante per i professionisti di oggi e di domani conoscere le più recenti normative e le prospettive future del settore.

L'Università di Pisa è stata fra le prime a livello nazionale a promuovere iniziative formative in questo senso. Da pochi giorni ha aperto le iscrizioni per la terza edizione il Master in Gestione dell'Amministrazione Digitale: un master di primo livello di 168 ore dal taglio pratico, volto a dare a dirigenti e funzionari pubblici, avvocati e chiunque lavori a contatto con una Pubblica Amministrazione, un quadro completo sull'informatizzazione degli enti pubblici.

E-Government, Agenda Digitale, trattamento dei dati personali, ma anche social network, carta d'identità elettronica, pagamenti online. I docenti del corso, professionisti dell'ambiente come funzionari AgID, garanti della privacy, tecnici di enti certificatori accreditati, affronteranno numerosi case study per imparare in concreto come agire in contesti reali.

C'è tempo fino al 24 gennaio 2020 per inoltrare la domanda di partecipazione. Al termine del master è previsto per gli allievi un tirocinio presso enti convenzionati. Le lezioni frontali si tengono venerdì dalle 9 alle 13.00 e dalle 14 alle 18.

Un'importante conferma è l'e-learning: è infatti possibile seguire i corsi comodamente da casa, ad un costo ridotto, collegandosi alla piattaforma online disponibile, rimanendo quindi sempre liberi nell'organizzazione del proprio studio.

Per maggiori informazioni c'è la pagina dedicata e la mail didattica@mail.jus.unipi.it.