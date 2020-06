Cedit avvia il progetto 'Startupper 4.0': un corso personalizzato gratuito per le basi dell'imprenditoria

Una nuova opportunità per aspiranti imprenditori grazie a 'Startupper 4.0', un progetto promosso sul territorio provinciale di Pisa finanziato dalla Regione Toscana tramite Cedit (Centro Diffusione Imprenditoriale Toscana) con fondi POR-FSE 2014-2020 nell'ambito del programma Giovanisì. Il percorso, completamente gratuito per chi lo segue, interessa le persone che hanno dai 30 anni in su, che attualmente non lavorano e non frequentano corsi di formazione professionale.

'Startupper 4.0' prevede 50 ore di formazione individuale e 16 ore di visite aziendali, in modo da avere le basi per poter avviare il proprio progetto di impresa o lavoro autonomo e alla successiva gestione di attività imprenditoriale ad alto impatto innovativo e nell'ambito del settore ICT. I docenti specializzati messi a disposizione dall'organizzazione del corso permettono ai partecipanti di capire come realizzare un business plan, con le testimonianze di esperti del settore. Il percorso prevede anche ore di inglese e di potenziamento delle conoscenze digitali che vanno in direzione dell’industria 4.0.

