La professoressa Elena Cattaneo alla Scuola Normale

La senatrice a vita e biologa Elena Cattaneo partecipa all’iniziativa 'Accademica dei Lincei e Normale per la scuola', un ciclo di lezioni di aggiornamento che da alcuni anni la Scuola Normale Superiore organizza a Pisa per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Circa 120 sono gli insegnanti che si sono prenotati per la lezione della senatrice Cattaneo su 'Cellule staminali neurali', che si terrà nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana a partire dalle ore 15. Per chi volesse assistere alla lezione è comunque previsto un video collegamento dall’Aula Mancini.

La professoressa Cattaneo è famosa in tutto il mondo per i suoi studi sulla malattia di Huntington, una patologia neurologica causata da un gene mutato. A questo riguardo, è direttrice del Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative del Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Milano e co-fondatore e direttore di UniStem, il Centro di Ricerche sulle Cellule Staminali sempre dell’Università di Milano. Sempre a proposito della ricerca sulle staminali, è coordinatore del progetto europeo Neurostemcell (2008-2013), coordinatrice di un nuovo consorzio europeo – Neurostemcellrepair, (2013-2017) e di un network italiano per lo studio delle staminali nell’Huntington finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (2013-2016). Dal 2013 è senatrice a vita della Repubblica.

L’incontro è organizzato dal ricercatore di Fisiologia della Scuola Normale, Federico Cremisi.