Quanto è importante l'asilo nido per i bambini? Scopriamolo insieme

Mandare i propri bimbi all’asilo nido è importante per il loro sviluppo: ad affermarlo sono diversi pedagogisti.

Daniele Novara, pedagogista e dirigente del CPP (centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti), ha spiegato perché sulla rivista UPPA. Varie ricerche compiute in tutto il mondo hanno dimostrato come i bambini che frequentano buoni asili nidi siano poi facilitati nella vita, sia per quanto riguarda l’apprendimento che il successo personale. Purtroppo, però, in Italia il numero di bambini iscritti all’asilo nido è più basso rispetto al resto d’Europa, a causa delle rette alte e delle agevolazioni fiscali non sufficienti ad aiutare le famiglie. Anche l’orientamento culturale è da considerarsi tra i motivi per cui in Italia non si sceglie l’asilo nido per i propri bimbi, optando per tenerli a casa o per affidarli ai nonni.

Ma perché l’asilo nido fa bene ai bimbi? Novara spiega come i programmi ludico-didattici presenti negli asili nido siano pensati in funzione dello sviluppo sensoriale del bambino. Per i primi tre anni di vita infatti, i bimbi apprendono toccando, mettendo in bocca, ascoltando e osservando. Il nido inoltre è un posto sicuro, arredato in modo da stimolare questo tipo di approccio, ma soprattutto gestito da personale qualificato e formato. Un altro aspetto fondamentale dell’asilo nido riguarda l’interazione con gli altri bimbi, esperienza che manca tra le mura di casa. E' proprio attraverso il rapporto con bimbi e bimbe che il piccolo inizia a riconoscere se stesso imparando come ci si comporta socialmente. L’ambiente dell’asilo nido, completamente diverso da quello di casa, insegna infine ai bimbi a gestire i contrasti con gli altri compagni, iniziando a formarli per affrontare poi la vita da adulti.

Un sacco di buoni motivi per iscrivere il bimbo. A patto, ovviamente, che ce ne siano le possibilità.