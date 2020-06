Nidi d’infanzia: iscrizioni aperte fino al 24 giugno

Sono aperte le iscrizioni per i nidi d'infanzia del Comune di Pisa per l'anno educativo 2020/21. Fino a mercoledì 24 giugno, scadenza ore 12.00, sarà possibile effettuare le domanda di nuova iscrizione. Ogni anno il Comune organizzava un Open Day nel mese di giugno per far conoscere le strutture, i servizi, gli orari e il personale alle famiglie mentre quest’anno, a causa dell'emergenza Covid-19, i Servizi educativi 0-3 anni hanno realizzato brevi video di presentazione delle strutture comunali a gestione diretta e indiretta per permettere una scelta più consapevole. I video sono pubblicati sul canale YouTube del Comune di Pisa (playlist 'Nidi d'infanzia Open day').

"Pur nell’incertezza dovuta alla situazione di emergenza - dice l’assessore alle politiche socioeducative Sandra Munno - abbiamo comunque pubblicato il bando per le iscrizioni al prossimo anno educativo, nella speranza di tornare presto alla situazione di normalità e in piena sicurezza. Per permettere alle famiglie di conoscere i nostri nidi d’infanzia abbiamo pensato di realizzare brevi video di presentazione. Ringrazio il personale, educatrici ed educatori, che si sono attivati in questo senso, così come fatto in questi mesi con il progetto 'A casa con voi', che in questi mesi di lockdown ha prodotto 40 video che hanno ottenuto oltre 12mila visualizzazioni. Un dato importante che dimostra come le famiglie abbiano compreso il senso dell’iniziativa per mantenere un contatto, seppure a distanza, tra i bambini e le loro insegnanti".

Per i bambini già iscritti nell’anno 2019/20, non sarà necessario presentare domanda di conferma; sarà necessario comunicare unicamente la rinuncia al posto o la modifica del servizio con formale comunicazione scritta da inviare, entro la data di scadenza del 24 giugno, all’indirizzo servizieducativi@comune.pisa.it. Sulla base delle domande giunte, la Direzione servizi educativi provvederà ad approvare il bando di iscrizione al Servizio Nido per il prossimo anno educativo.

Potranno essere presentate domande solo per le nuove iscrizioni per i bambini residenti nel Comune di Pisa nati nei seguenti periodi: dal 1 gennaio 2018 al 30 settembre 2019 nella categoria dei 'Bambini Divezzi'; dal 1 ottobre 2019 al 30 aprile 2020 nella categoria dei 'Bambini Lattanti'. La principale novità riguarda la possibilità di una sezione 'lattanti' anche per il nido d’infanzia di Marina di Pisa, a partire dal prossimo gennaio 2021.

Le domande di iscrizione per i nati dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 (per cui sarà stilata una seconda graduatoria), potranno essere effettuate, su apposita istanza di cui sarà data successiva comunicazione, entro il 10 novembre 2020: i bambini collocati in posizione utile nella seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi d'Infanzia solo dopo il compimento del terzo mese e comunque a partire da gennaio 2021. Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente on line sul sito del Comune di Pisa, con allegata la documentazione necessaria per la valutazione e attribuzione dei relativi punteggi. Ai fini della corretta collocazione in graduatoria è utile indicare nella domanda il valore I.S.E.E. attestato nel 2020.