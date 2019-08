Come ordinare i libri scolastici: dalle elementari alle superiori, prenota online i testi scontati

L’estate è ormai entrata nel pieno, i calendari scolastici 2019-2020 sono già usciti e ora non resta che prepararsi al meglio per il ritorno a scuola.

Oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare è l’acquisto dei libri di testo.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Dove comprare i libri a Pisa

Libraccio: via Croce 40, via del Carmine

La Scolastica in via 24 Maggio 75

Il libro usato in via Carducci 8

Libreria Musetti in via Cavour 25

Libreria Athena in via Croce 55

Libreria Tornalibro in Vicolo Quarantotti 3

Libreria dei Ragazzi in via San Francesco 99

Feltrinelli in Corso Italia 50

Acquistare online su Amazon

Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

Clicca qui per ordinare velocemente i libri scolastici per:

-scuole elementari

-scuole medie

-scuole superiori

Promozione 'Ritorno a scuola'

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione 'Ritorno a scuola'.

Comprando articoli per almeno 20 euro, a condizioni che si acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali avrete un buono sconto di 5€.

L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, non vi resta che approfittare dell'offerta!