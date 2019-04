Due importanti eventi al liceo 'Carducci' di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato scorso 30 marzo il Liceo “G.Carducci” di Pisa ha ottenuto un significativo riconoscimento per l’impegno dimostrato nella diffusione delle buone pratiche metodologico-didattiche capaci di integrare le tecnologie digitali nel curricolo degli studenti: è stata consegnata alla scuola la targa di “Digital Schools of Pisa-DSoP”, dal provveditore agli studi Giacomo Tizzanini, che premia l’eccellenza nell’uso della tecnologia nella didattica e non, riconosciuto a livello europeo. Significativi traguardi dal punto di vista tecnologico e digitale sono rappresentati dalla sempre più numerosa presenza delle LIM nelle classi, dal laboratorio di tecnologie musicali, dall’aula aumentata/sala di registrazione e dalla cabina di regia, realizzate grazie ai finanziamenti PON e al prezioso contributo della Provincia, inaugurate formalmente proprio nella seconda parte della stessa cerimonia; soprattutto, sottolinea la Dirigente Scolastica prof.ssa Sandra Capparelli il merito va alla costante attività di formazione rivolta ai docenti e agli alunni, portata avanti in questi anni dall’animatore digitale prof. Riccardo Boccaccio, che hanno messo in pratica le linee guida per il conseguimento degli obiettivi suggeriti dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Apprezzabile è l’impegno che i docenti hanno dimostrato nel rimodulare la loro didattica inserendo nelle loro lezioni curriculari gli imput ricevuti durante la loro formazione con ricadute positive sul fronte della comunicazione, della collaborazione e della condivisione dei materiali, grazie all’uso delle applicazioni messe a disposizione gratuitamente dalla piattaforma G Suite for Education che il Liceo statale “G. Carducci” ha attivato dal 2016. Alla cerimonia erano presenti i referenti locali del progetto DSoP e due ospiti irlandesi del Dublin West Education Center: Gerard Mc Hughes, promotore e sostenitore del sistema di validazione “del digitale” a livello europeo e direttore del Dublin West Education Center e Robbie O’Leary, ideatore dello schema di validazione di riferimento Digital Schools in Irlanda a cui si sono ispirati i referenti in Italia per l’elaborazione della roadmap da seguire per il conseguimento dell’award. L’orchestra del “Carducci” ha aperto la manifestazione diretta dal prof. Carlo Deri con l’esecuzione degli inni Nazionale ed Europeo. Nella seconda parte è stato effettuato simbolicamente il taglio del nastro per inaugurare ufficialmente l’aula aumentata/sala di registrazione e la cabina di regia. Questi ambienti, rari in un contesto scolastico pubblico si sono potuti realizzare grazie al contributo della Provincia di Pisa e al finanziamento dell’Unione Europea PON (Piano Operativo Nazionale) dedicati ai Licei Musicali: la dirigente scolastica, Sandra Capparelli, esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto che rappresenta un valore aggiunto per il Liceo e per il territorio. Si tratta di una conquista ottenuta attraverso un eccellente lavoro di squadra, grazie all’impegno e alla professionalità delle risorse umane presenti al “Carducci”, a partire dalle dirigenti amministrative Patrizia Trimarchi e Giuseppina Bellini, alla funzione strumentale per i PON Simona Scimeca, al progettista Riccardo Boccaccio e al collaudatore Carlo Deri del progetto PON.

