'Giornate di Scienza': laboratori e incontri al Villaggio Scolastico di Pontedera

Con l’iniziativa 'Giornate di Scienza 2019', gli sstituti superiori della Valdera in collaborazione con il Cred, nell’ambito del Progetto Educativo Zonale (PEZ) della Conferenza Educativa della Zona Valdera, presentano le loro esperienze di valorizzazione dei saperi scientifici nelle attività che quotidianamente impegnano le risorse di professionalità, intelligenza e creatività dei propri docenti e studenti. Il programma, coordinato dal Laboratorio Didattico Territoriale Valdera Scuola Scienza 'Giuseppe Salcioli', in attuazione di uno dei progetti del Patto di Comunità Educante fra le scuole e gli enti locali del territorio, prevede le seguenti iniziative:

9-10 aprile IPSIA 'Pacinotti' – Laboratori aperti al pubblico

10 aprile Liceo 'Montale' – Laboratori di scienza e attività teatrale 'Flatland'

11-12-13 aprile ITIS 'Marconi' – Happy Hour della tecnica e della scienza

13 aprile Liceo 'XXV aprile' – Laboratori di scienza e arte

15-16 aprile ITCG 'Fermi' – Laboratori 'C’è gioco e gioco'

Un programma ricco e articolato di conferenze, presentazione di laboratori ed esperienze, teatro, giochi, contributi di esperti nelle iniziative dei singoli istituti, aperte alla cittadinanza e alle classi del 1° ciclo di istruzione quello presentato da Anna Maria Braccini e Francesco Biasci del Cred Valdera, da Serena Baroncini dell’ITCG Fermi, da Massimo Morandini dell’IPSIA Pacinotti, da Anna Maria Gennai del Liceo Classico XXV Aprile e dallo studente Gregorio Fogli e da Lucia del Corso del Liceo Montale. Tante iniziative racchiuse in un ricco depliant.

Documentazione e registrazioni in specifici podcast su iniziativa di ragazze, ragazzi e docenti partecipanti al Progetto radioscuola curato dall’associazione Matura Infanzia.

Sabato 6 aprile alle ore 10.00 in Aula 'Costellazioni' del Liceo Montale si svolgerà invece un evento comune, ovvero l’incontro tra studenti e sindaci ed amministratori della Valdera

Il ricordo di Leonardo da Vinci, con la partecipazione di Marco Malvaldi, scrittore e ricercatore pisano, che presenta il suo libro 'La misura dell’uomo' dedicato al grande artista e scienziato, vuole sottolineare il ruolo del territorio toscano nella nascita e nello sviluppo della scienza moderna.

L’incontro di sabato 6 aprile con i sindaci e le rappresentanze delle Giunte e dei Consigli comunali vuol ribadire l’impegno delle autonomie locali nel riconoscere e sostenere il ruolo delle scuole, in particolare nel rafforzamento e nella diffusione dei saperi scientifici, come fattore decisivo per lo sviluppo del territorio. Nelle parole della presidente della Conferenza Educativa di Zona, on. Lucia Ciampi, "l’incontro al Villaggio scolastico di Pontedera, costituirà un importante momento di confronto fra le scuole, i loro docenti, gli studenti e le amministrazioni, non solo per la presentazione del programma di attività dei singoli istituti nel corso delle ‘Giornate di Scienza’, ma più complessivamente, sul tema del ruolo della scuola, nella valorizzazione dei saperi tecnico-scientifici, per lo sviluppo del territorio e della consapevolezza culturale e civile delle nostre comunità. I sindaci e gli amministratori locali possono, in iniziative come questa, dare più efficacia al Patto di Comunità Educante che da anni costituisce una delle esperienze più significative della Valdera per il coordinamento interistituzionale fra scuola ed enti locali, ma soprattutto per garantire al territorio tutte le risorse di intelligenza e creatività che la scuola può e deve valorizzare negli studenti che le sono affidati”.