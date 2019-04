Come iscrivere i figli all'asilo a Pisa: informazioni e procedure

La scuola dell'infanzia statale – denominata scuola materna fino a vent'anni fa – è il settore educativo che precede la scuola dell'obbligo. E' aperta a bambini della fascia di età 3-5 anni. Funziona da settembre fino al 30 giugno, seguendo le scansioni del calendario scolastico previste per tutti gli altri settori scolastici.

Struttura

Ogni scuola dell'infanzia è inserita all'interno di una istituzione scolastica (circolo didattico o istituto comprensivo) che comprende anche scuole primarie (ex-elementari) e/o scuole secondarie di I grado (ex-scuole medie). Responsabile dell'istituzione scolastica e, quindi, anche della scuola dell'infanzia è un dirigente scolastico che si avvale, tra l'altro, di una segreteria presso la quale viene presentata anche la domanda di iscrizione. All'interno di ogni scuola dell'infanzia funzionano le sezioni (corrispondenti alle classi) affidate ciascuna a due insegnanti. Le attività didattiche vengono svolte in base alle indicazioni nazionali definite a livello nazionale per orientare l'azione educativa degli insegnanti. Anche nella scuola dell'infanzia statale, come negli altri settori, funziona un organo collegiale, il consiglio di intersezione, composto dal personale insegnante e da rappresentanti eletti dei genitori.