Asili, aperte le iscrizioni: la domanda sarà solo on line

Sono aperte le iscrizioni e i rinnovi per l’anno scolastico 2019/20 per quanto riguarda i nidi d’infanzia, il trasposto scolastico e la refezione per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel Comune di Pisa.

La novità di quest’anno è che le iscrizioni verranno raccolte esclusivamente online all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/servizi. Sarà possibile trovare tutte le informazioni specifiche sui singoli servizi, nelle apposite sezioni dedicate sulla pagina internet del Comune di Pisa alla sezione 'Educazione e Scuola'.

“Pensiamo che la possibilità di svolgere queste pratiche con il sistema on line - spiega l’assessore ai Servizi educativi e scolastici Rosanna Cardia - si collochi all’interno di un processo di miglioramento dell’accesso al servizio, come un ulteriore strumento orientato ad agevolare e semplificare la vita delle famiglie con bambini. Anziché recarsi presso gli uffici o contattarli per avere la ricevuta dell’avvenuta iscrizione, l’utente riceverà direttamente il numero di protocollo on line. Anche per gli uffici le pratiche verranno inserite automaticamente nel programma di protocollo, con un processo di snellimento e velocizzazione dell’attività amministrativa. Tuttavia, per l’utenza, proprio perché è una novità introdotta quest’anno, abbiamo previsto che gli Uffici dei Servizi Educativi presso via del Carmine effettuino un’apertura straordinaria al pubblico, al fine di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sulle modalità di iscrizione on line”.

L’apertura straordinaria sarà nella settimana da mercoledì 10 a mercoledì 17 aprile con i seguenti orari: lunedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; martedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00; mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Le iscrizioni ai vari servizi hanno diverse scadenze: le domante per gli asili nido vanno presentate entro le ore 12 del 6 maggio; quelle del trasporto scolastico entro le ore 12 del 26 giugno, mentre quelle relative al servizio di refezione scolastica devono essere presentate entro le ore 17 del 19 settembre.

Per informazioni: Servizi Educativi, via del Carmine 12, tel. 050.910464