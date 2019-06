Maturità 2019, seconda prova: le tracce

Seconda prova maturità 2019, è il giorno. Dopo il tema di ieri, oggi il mezzo milione di maturandi torna sui banchi: per quel che riguarda la seconda prova ci sono sostanziali novità rispetto alle maturità degli ultimi anni. La traccia è infatti diversa a seconda dell’indirizzo di studi e sarà multidisciplinare. Al classico è mista tra latino e greco, allo scientifico la prova contiene quesiti sia di matematica sia di fisica. Anche qui sei ore di tempo per lo svolgimento (più tempo per artistici e musicali). Al classico gli studenti avranno quindi ben due versioni, una di greco e una di latino, che dovranno confrontare e analizzare. Ma la traduzione sarà richiesta solo per una di esse, quella di latino. È in ogni caso consentito l'uso di vocabolari di italiano, greco e latino. Gli studenti dovranno tradurre solo uno dei 2 testi usciti come seconda prova della maturità 2019, fare un confronto con l'altro brano con traduzione a fronte e rispondere a tre domande su entrambi i testi per dimostrare di averlo compreso a fondo.

Maturità 2019 tracce seconda prova liceo Classico

Alle 8.30 al via la seconda prova dell'esame di Maturità.

Al liceo classico versioni di Tacito e Plutarco​. Tacito quindi per la versione di latino da tradurre, mentre Plutarco per la versione di greco che è già tradotta e sulla quale andranno fatti analisi, confronti e commenti. Vista la scelta degli autori della seconda prova di oggi della maturità, facile pensare che gli studenti dovranno anche rispondere a domande sul metodo storiografico.

La versione latino e il testo greco trattano della figura dell'imperatore Galba, secondo Skuola.net. La prima è tratta da Historiae di Tacito, il secondo da Vita di Galba di Plutarco (Vite Parallele). Servio Sulpicio Galba Cesare Augusto è stato un imperatore romano. Ascese al trono alla morte di Nerone, e fu il primo a regnare durante l'anno dei 4 imperatori. Governò appena per 7 mesi: il 15 gennaio 69 venne assassinato dai pretoriani, che sostennero l'ascesa del nuovo imperatore Otone.

Repubblica pubblica il testo della versione Tacito per la traduzione per la seconda prova della maturità:

Octavo decimo kalendas Februarias sacrificanti pro aede Apollinis Galbae haruspex Umbricius tristia exta et instantis insidias ac domesticum hostem praedicit, audiente Othone (nam proximus adstiterat) idque ut laetum e contrario et suis cogitationibus prosperum interpretante. Nec multo post libertus Onomastus nuntiat expectari eum ab architecto et redemptoribus, quae significatio coeuntium iam militum et paratae coniurationis convenerat. Otho, causam digressus requirentibus, cum emi sibi praedia vetustate suspecta eoque prius exploranda finxisset, innixus liberto per Tiberianam domum in Velabrum, inde ad miliarium aureum sub aedem Saturni pergit. Ibi tres et viginti speculatores consalutatum imperatorem ac paucitate salutantium trepidum et sellae festinanter impositum strictis mucronibus rapiunt; totidem ferme milites in itinere adgregantur, alii conscientia, plerique miraculo, pars clamore et gladiis, pars silentio, animum ex eventu sumpturi.

Maturità 2019 tracce seconda prova liceo Scientifico

Al liceo scientifico, secondo i tutor di Skuola.net, uno dei problemi verte sulla Circuitazione del campo magnetico, chiedendo di sviluppare la formula che descrive il campo magnetico all'interno di un condensatore. L'altro problema, invece, è un classico studio di funzione.

Maturità 2019 tracce Artistico, Scienze Umane, Economia

Gli studenti dei licei artistici dell'indirizzo grafica lavorano alla realizzazione di logo, locandina e invito all'inaugurazione di un nuovo spazio espositivo e scuola d'arte. All'indirizzo architettura viene richiesto di ideare e realizzare un museo dello spazio tenendo conto che sarà principalmente dedicato ai giovani e alle scuole. Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell'artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo.

Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da: 'Lettera a una professoressa' (Scuola Barbiana), 'Storia della scuola' (Saverio Santamaita).

I quattro rischi del business aziendale e lo stato patrimoniale e il conto economico di una azienda dal quale emerga un miglioramento economico e del rischio di credito sono, secondo le indiscrezioni di Scuolazoo, i contenuti della seconda prova per Economia Aziendale. Seguono quindi una serie di quesiti. Il candidato deve sceglierne due.