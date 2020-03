Premio maturità 2020: cala l'importo per i 100 e lode

Gli studenti che riescono a superare la prova di maturità con 100 e lode, ogni anno possono richiedere un premio in denaro istituito dal Miur. Ma se nel 2007, anno di avvio dell'iniziativa, il premio ammontava a mille euro, ora la cifra cala sensibilmente.

L'importo

Per i ragazzi che hanno conseguito il diploma l'anno scorso, il premio per i 100 e lode ammonta a 255 euro. Si tratta di 45 euro in meno rispetto all'anno precedente, e oltre 700 euro in meno rispetto al primo anno di assegnazione del premio.

Voto maturità

Ma come si raggiunge il 100 e lode? Gli studenti devono prendere il massimo in tutte le prove, ossia:

20 per la prima prova;

20 per la seconda prova;

20 per l'orale

40 per i crediti scolastici del triennio.

La lode, invece, viene assegnata in presenza di determinati requisiti: il punteggio di 100 deve essere raggiunto senza l'integrazione dei 5 punti bonus; voto unanime del consiglio di classe.