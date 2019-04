Refezione scolastica: richieste on line alla Sepi per le detrazioni fiscali

In merito alle attestazioni di versamento delle quote relative al Servizio di Refezione Scolastica nel comune di Pisa, necessarie per le detrazioni fiscali nella Dichiarazione dei redditi 'Modello 730', la società S.E.Pi informa che è possibile richiederle on line tramite il sito istituzionale (www.sepi-pisa.it/contact). Sarà sufficiente allegare alla richiesta un documento di identità del richiedente/intestatario delle quote, al quale verrà rilasciata l'attestazione.

Le richieste potranno essere presentate anche direttamente presso gli sportelli informativi della S.E.Pi. in via Cesare Battisti 53 (terzo piano) nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì (dalle ore 08:30-12:30) e martedì e giovedì (dalle 14:15 alle 15:45). Allo sportello dovrà presentarsi il diretto interessato oppure una persona delegata, munita di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

La società consiglia di presentare domanda (on line o allo sportello) in tempo utile rispetto alle proprie esigenze. La certificazione sarà comunque rilasciata nel più breve tempo possibile.