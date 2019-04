Agevolazioni fiscali per gli studenti fuori sede a Pisa: tutto quello che c'è da sapere

Gli studenti fuori sede hanno a loro disposizione una serie di agevolazioni fiscali che vanno assolutamente conosciute per poter essere sfruttate nel miglior modo. Proprio per poter agevolare gli studenti, ormai da tempo in Italia vige un sistema che fa leva sulle detrazioni fiscali.

Dichiarazione dei redditi

Chi si iscrive all'università può detrarre il 19% delle spese sostenute dalla propria dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda le spese legate agli studi universitari che aprono la porta alle agevolazioni di carattere fiscale, esse sono: le rette da pagare per l'iscrizione ai corsi di laurea, i canoni di locazione degli studenti fuori sede e le borse di studio.