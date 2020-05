Online i corsi della Scuola di Orientamento Universitaria di Normale e Sant'Anna

La Scuola di Orientamento Universitario, promossa dalla federazione di Scuole Universitarie Superiori composta da Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia, giunge alla quarta edizione e, per l’emergenza Covid-19, si sposta sulla rete, mantenendo intatta la sua offerta. Diventano online i tre corsi, rivolti a 270 studenti del penultimo anno, in programma dal 23 al 25 giugno, dal 30 giugno al 2 luglio, dal 7 al 9 luglio e per i quali le candidature restano aperte fino al 5 giugno. La Scuola di Orientamento Universitaria è nata per mettere a frutto le numerose e positive esperienze maturate dalle tre scuole universitarie superiori nella progettazione di corsi di orientamento rivolti a studentesse e studenti di talento.

"In un momento così particolare per il nostro Paese e, soprattutto, per gli studenti che devono affrontare la scelta universitaria, l’orientamento non deve rinunciare al suo ruolo. Deve invece trovare nell’utilizzo delle più avanzate strategie di comunicazione nuovi spazi per un’azione comunque incisiva ed efficace, cogliendo l’opportunità di innovarsi e raggiungere un pubblico ancora più vasto di ragazze e ragazzi in procinto di concludere gli studi secondari superiori e di accedere al massimo grado di istruzione", sottolineano Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale Superiore; Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna; Riccardo Pietrabissa, rettore della Scuola Universitaria Superiore Iuss, nel presentare le novità dell’edizione 2020.

Le ragazze e i ragazzi selezionati potranno assistere a lezioni, tavole rotonde e seminari tenuti dai docenti di Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Iuss, con la possibilità di conoscere le discipline, la vita collegiale, le prospettive professionali offerte dalle tre Scuole Universitarie Superiori.

Entro il 5 giugno, le studentesse e gli studenti interessati, con una media di voti non inferiore a 8/10 e con forti motivazioni personali, possono presentare richiesta di ammissione alla Scuola di Orientamento Universitario collegandosi al link dedicato.

In questi giorni Normale, Sant’Anna, Iuss stanno inviando una lettera ai dirigenti scolastici di tutta Italia affinché informino le rispettive studentesse e i rispettivi studenti di questa opportunità, per i tre corsi online, in programma dal 23 al 25 giugno, dal 30 giugno al 2 luglio, dal 7 al 9 luglio. Una commissione con tre rappresentanti di Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Universitaria Superiore Iuss procederà a individuare le candidate e i candidati da ammettere ai tre corsi dell’edizione 2020. L'elenco delle selezionate e dei selezionati e la rispettiva assegnazione ai corsi sarà disponibile entro il 15 giugno sui siti web delle tre Scuole Universitarie Federate.