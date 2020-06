'ImparaConNoi 2020', alla Scuola Sant'Anna il percorso di orientamento online

'ImparaConNOI 2020' è il percorso online di orientamento universitario promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in programma per giovedì 18 e venerdì 19 giugno, rivolto a un gruppo selezionato di studentesse e di studenti delle scuole medie superiori. Questo nuovo percorso che vuole contribuire alla scelta del percorso di studi universitari si svolge in modalità 'didattica a distanza', grazie alla piattaforma Cisco Webex, e si articola in lezioni universitarie, tavole rotonde, laboratori di orientamento in collaborazione con allieve e allievi, ex allieve ed ex allievi della Scuola Superiore Sant'Anna.

I temi al centro di 'ImparaConNoi2020' si caratterizzano per la loro forte attualità (dalla cardiologia al cambiamento climatico, passando per il diritto internazionale) e sono presentati da relatori e relatrici con l’obiettivo di mettere in luce i diversi approcci e il valore dell’interdisciplinarità.

Numerose sono le occasioni di confronto, di interazione e di dibattito. 'ImparaConNOI 2020' non si propone di dare risposte certe o indirizzare verso la scelta di uno specifico percorso universitario, ma vuole fornire ai partecipanti gli spunti per dare vita a una riflessione approfondita e per favorire un arricchimento individuale. Saranno anche questi spunti a rivelarsi fondamentali per affrontare con serenità e con consapevolezza le scelte del futuro.

L’evento di orientamento si svolge online su piattaforma Cisco Webex. Le informazioni per accedere (link e credenziali di accesso) sono già state inviate per mail a tutte le partecipanti selezionate e a tutti i partecipanti selezionati.