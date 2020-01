Iscrizioni aperte al quinto master 'Internet Ecosystem: Governance e Diritti' dell'Università di Pisa

Venerdì 10 gennaio, al palazzo della Sapienza, gli allievi della quarta edizione del master di secondo livello in 'Internet Ecosystem: Governance e Diritti' hanno discusso i loro elaborati finali dinanzi alla commissione composta dalla direttrice del master, la professoressa Dianora Poletti, e dai docenti del consiglio direttivo. Presenti anche tutor di aziende e studi professionali che hanno ospitato i partecipanti per il tirocinio.

Numerosi e di interesse i temi trattati dagli allievi del corso: dalle problematiche in tema di privacy e blockchain alla giustizia digitale, dall’informazione sul web alla profilazione algoritmica, dai problemi posti dal captatore informatico al cyberbullismo, dal sexting all’accesso abusivo nei sistemi informatici. Si è confermata con ciò l’attrattività dei temi approfonditi, che mirano a fornire competenze specialistiche di tipo legale-informatico per crescita professionale e attività consulenziale, da spendere in contesti aziendali, così come istituzionali.

Attivato dal dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, il master, di taglio giuridico ma con vocazione interdisciplinare, si propone in particolare di formare avvocati specializzati nel diritto della rete e nella consulenza legale-informatica, consulenti privacy e Data Protection Officers, professionisti delle tecnologie e nel diritto dell’innovazione per enti privati e pubblici.

E' ancora possibile iscriversi alla quinta edizione del master, che mirerà a rafforzare la visione innovativa del programma didattico, con protagonisti i maggiori esperti del settore e nuove e importanti realtà aziendali operanti nella rete che contribuiranno all’arricchimento delle competenze degli allievi. Ad oggi il master, che è patrocinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, presenta un ottimo livello di placement dei partecipanti, data la necessità del mercato di ricercare figure professionali con competenze giuridiche unite a essenziali conoscenze informatiche. Per maggiori informazioni si può consultare il sito: http://internetecosystem.it o contattare la segreteria al numero 050/2212814.