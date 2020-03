Si avvicina il test di Medicina per il 2020: cosa studiare?

Anche se il Ministero dell'Istruzione non ha ancora pubblicato il decreto sul test di Medicina 2020, molti studenti si stanno già preparando a sostenere la prova che si svolgerà, in tutte le università pubbliche del paese, a settembre.

Il test

Ancora non si sa se il nuovo ministro vorrà apportare delle modifiche alla prova, ma, in attesa di comunicazione ufficiali, è bene studiare e impegnarsi già da subito, approfondendo bene gli argomenti oggetto di prova. Anche se il decreto, quindi, non è ancora uscito, ci si può basare sul programma dell'anno scorso per farsi un'idea generale del test e degli argomenti da studiare.

Gli argomenti

All'interno del test di Medicina si possono trovare questi argomenti: