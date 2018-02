Risparmio energetico: tornano le iniziative di 'M'illumino di Meno'

Nata nel 2005 'M'illumino di meno' è diventata un appuntamento fisso di enti pubblici e privati per sensibilizzare la cittadinanza ad un uso consapevole dell'energia, nell'ottica del risparmio. L'idea partita dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio Rai 2, che ha l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Presidenza della Repubblica, trova adesioni anche in provincia di Pisa. Quest’anno il tema dell'iniziativa è dedicato alla bellezza del camminare e dell'andare a piedi, con l'obiettivo di fare tante attività in grado di raggiungere la luna a piedi: 555 milioni di passi.

Il Comune di Pontedera aderisce con lo spegnimento dell'illuminazione di un suo luogo simbolo, il Muro di Baj, dalle ore 18 alle 19.30 del 23 febbraio. Si segnala inoltre l'iniziativa al Centro Poliedro, a partire dalle 19.30, con un aperitivo a lume di candela con i prodotti del commercio equo e solidale.

Il Comune di Calcinaia spegnerà l'illuminazione esterna del Palazzo Municipale di Piazza Indipendenza. "Anche quest'anno - spiega il sindaco Lucia Ciampi - l'amministrazione comunale ha deciso di aderire con un gesto simbolico. Spegnere le luci del Municipio è infatti un modo visibile per ribadire la rilevanza che riveste il tema della tutela ambientale. Tutti, enti pubblici, cittadini e cittadine, siamo infatti chiamati a fare del nostro meglio su questo fronte, limitando gli sprechi, privilegiando l’energia pulita e la mobilità sostenibile, riducendo i rifiuti, condividendo. La politica ambientale integrata messa in atto dall'amministrazione mira proprio a realizzare al meglio questi obiettivi".

Il Comune di Ponsacco, dalle 18 alle 19 di oggi, verranno spente le luci esterne di Villa Elisa, sede della biblioteca e del teatro comunale, lasciando al buio uno dei palazzi più importanti e centrali del paese. "Si tratta di un atto simbolico - scrive l'assessore all'ambiente Emanuele Turini - con il quale si vuol ricordare l'importanza delle tematiche green e degli stili di vita sostenibili. Sì perché la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico passano anche dai piccoli gesti quotidiani, come spegnere una luce che non serve, fare la raccolta differenziata o spostarsi prediligendo mezzi pubblici o la bicicletta. Su questo fronte tutti devono fare la propria parte condividendo le buone pratiche e proteggendo il territorio in cui viviamo".

'M'illumino di meno': il decalogo

Ecco i consigli che possono applicare tutti i cittadini promossi dall'iniziativa

1. spegnere le luci quando non servono.

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici.

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria.

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola.

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre.

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni.

10. utilizzare l'automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.