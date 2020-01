Fontanelli, mercati contadini, aree verdi: tutto il 'green' pisano nella eco-guida della città

La prima edizione è andata a ruba, così in questi giorni è uscita la nuova ristampa, in edizione aggiornata e ampliata, della 'eco-guida' della città di Pisa, realizzata dalle volontarie e dai volontari del Gruppo locale di Greenpeace. Pisa è la prima città in Italia ad avere una guida ecologica di questo genere, e il grande successo, anche sui social, dell'iniziativa lanciata a ottobre del 2019 ha portato in pochi giorni a esaurirne le prime copie. L'eco-guida è una mappa tascabile su cui è possibile trovare fontanelle ed erogatori di acqua potabile presenti sul territorio pisano, nonché stazioni di bike-sharing e ciclofficine, negozi di prodotti sfusi, biologici o equo-solidali, librerie dell'usato, oltre ad aree verdi, GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) e mercati contadini con prodotti locali e di stagione, come quello periodico del sabato in piazza Santa Caterina.

La mappa è disponibile anche online e, a poche settimane dalla pubblicazione, ha già ottenuto oltre 5mila visualizzazioni. Alla mappa in formato digitale si può contribuire liberamente: grazie alle numerose segnalazioni degli utenti, è stata arricchita da botteghe dell'usato, copisterie con carta riciclata, locali con prodotti di stagione e a chilometro zero. Inoltre, sulla versione cartacea, sono indicati alcuni utili consigli per seguire uno stile di vita sostenibile, come ad esempio usare la borraccia, ridurre gli imballaggi utilizzando detersivi sfusi o acquistando prodotti alla spina, oppure suggerimenti per contribuire al risparmio energetico.

L’eco-guida, stampata su carta riciclata con inchiostri vegetali, si può trovare presso 'Bio al Sacco' in via Garibaldi 101, 'Toscana Biologica' in via Queirolo 13 e 'Il Chicco di Senape - Bottega del Mondo' in piazza Vettovaglie 18, a Pisa.