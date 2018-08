Ferragosto green: consigli per una scampagnata rispettosa dell'ambiente

Che estate sarebbe senza il tipico pranzo di Ferragosto? Temporali permettendo, che sia al mare, al parco, nel bosco o in città, l'importante è non lasciare tracce del proprio passaggio sull'ambiente.

Ecco quindi tre consigli per un Ferragosto 'green', per trascorrere una giornata di festa nel rispetto dell'ambiente.

Picnic di Ferragosto

Picnic di Ferragosto in compagnia di amici e parenti? Meglio utilizzare alternative ecologiche alle stoviglie in plastica usa e getta, scegliendo quelle realizzate in materiale compostabile certificato che possono essere trasformate in compost.

Non bisogna dimenticare di dedicare, a fine giornata, qualche minuto a raccogliere i rifiuti che si sono prodotti. Meglio portare con sé i sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile certificati a norma UNI EN 13432 per smaltire correttamente gli scarti organici.

Ferragosto nei boschi

A chi, armato di scarponi e borraccia, percorrerà i sentieri dei boschi, il Pefc Italia, ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, ricorda alcuni accorgimenti per evitare e prevenire gli incendi.

Prima di tutto bisogna rispettare le leggi che tutelano i nostri boschi, che impediscono l'accensione di fuochi e falò fuori dalle apposite aree attrezzate; inoltre, è bene fare attenzione a non abbandonare rifiuti al limitare delle aree boschive o all'interno delle stesse, poiché sono facilmente infiammabili e possono essere veicolo d'incendio.

Infine, non bisogna mai gettare in terra mozziconi di sigaretta o parcheggiare l'auto ancora bollente dal viaggio sopra sterpaglie o erba alta.

In viaggio a Ferragosto? Scegliete il treno

Per chi sta organizzando un soggiorno fuori città per Ferragosto, Virail, la piattaforma e app che compara tutti i mezzi di trasporto, suggerisce di spostarsi con occhio all'ambiente e di utilizzare il treno, che permette di emettere meno CO2 rispetto all'automobile o all'aereo, oppure il carpooling, per conoscere nuove persone e dividere le emissioni di CO2.

Ad esempio, viaggiando in treno da Milano a Trapani si risparmiano 116 kg di CO2. Basterà andare sull'app di Virail, inserire data e luogo di partenza e di arrivo, per confrontare in tempo reale tutte le proposte di viaggio.