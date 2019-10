Puliamo il mondo: il lago Cavo a Ponsacco si tira a lucido

Una mattinata di bonifica del territorio nell'ambito dell'iniziativa 'Puliamo il Mondo'. I Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Ponsacco, insieme a Geofor, Legambiente Valdera, Misericordia e Pubblica Assistenza di Ponsacco, Vab e Associazione Eliantus, puliranno sabato 12 ottobre l'area del Lago Cavo. I Vigili del fuoco con apposite attrezzature e vestizioni fluviali entreranno in acqua per togliere rifiuti di vario genere e consegnarli al personale Geofor per fare in modo che siano smaltiti in modo corretto.

Anche i ragazzi delle scuole 'Fucini' parteciperanno alla mattinata di pulizia di uno dei luoghi più belli di Ponsacco.



Il ritrovo dei partecipanti è alle 9.15 in piazza Valli con la distribuzione dei kit e la formazione delle squadre, poi alle 11.15 l'inizio della bonifica presso il Lago del Parco del Sorriso.