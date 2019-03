Palaia: raggiunto l'80% di raccolta differenziata

Palaia arriva alla soglia dell'80% di raccolta differenziata. Lo ha annunciato il sindaco Marco Gherardini: "Secondo gli ultimi dati la percentuale di raccolta differenziata del nostro Comune è arrivata all'80%. Partendo, prima del passaggio al Porta a Porta, da circa il 25%, la nostra comunità ha ora ridotto drasticamente la produzione di indifferenziato, da 2.269.423 kg del 2015 agli attuali 509.000 kg. Un risultato straordinario, certo da migliorare ancora. Vogliamo continuare su questa strada e ringraziare tutti i cittadini per il loro contributo al raggiungimento di questo traguardo. Proseguiremo sul territorio con i percorsi e gli incontri di sensibilizzazione. Questi dati sono sicuramente uno stimolo per tutti per proseguire sulla strada della raccolta differenziata e migliorare in termini di servizi e di costi".

Il nuovo sistema di raccolta, dal cassonetto stradale al domiciliare porta a porta, è stato attivato a settembre 2016 per le frazioni di Forcoli e Montefoscoli, per poi essere esteso a tutto il territorio comunale di Palaia da giugno 2017.