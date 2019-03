E' l'Ora della Terra: i lungarni restano al buio

L'amministrazione comunale di Pisa aderisce all'iniziativa Earth Hour, promossa dal WWF per sabato 30 marzo, con lo spegnimento dalle 20.30 alle 21.30 dei lungarni principali, individuati come luogo simbolico della città.

L’Ora della Terra 2019 è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, nella serata di sabato 30 marzo, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico.

L’iniziativa del WWF, partita da Sydney nel 2007, vedrà quest’anno una grande adesione in tutto il mondo. “Il Comune di Pisa, su invito dell’Anci, aderisce all’iniziativa - spiega l’assessore all’Ambiente Filippo Bedini - per testimoniare la necessità di lottare contro i cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas e da un modello di sviluppo poco rispettoso dell’ambiente. L’amministrazione invita tutti i cittadini, commercianti e ristoratori a unirsi a questo movimento globale con un gesto simbolico, spengendo luci e dispositivi elettrici non indispensabili nelle proprie abitazioni ed esercizi commerciali per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30”.



Tutti gli spegnimenti sono visibili sulla mappa nazionale (in continuo aggiornamento).