'Andiamo a piedi': incontro sulla mobilità pedonale di Legambiente

"Pisa è una città piccola, a dimensione umana, ma dove la scelta del mezzo privato a motore è la scelta privilegiata dai più, mentre risultano sempre meno le persone che decidono di spostarsi a piedi. Perché?". Legambiente Pisa torna a porsi la domanda che già lo scorso anno aveva portato all'organizzazione delle 'passeggiate esplorative' per scoprire le criticità dei percorsi periferie-centro, raccogliendo osservazioni discusse in un convegno.

Il lavoro continua con un incontro pubblico che si terrà il prossimo 30 maggio, con inizio alle ore 17 presso la biblioteca del complesso I Cappuccini in via dei Cappuccini 2b. Il titolo dell’incontro è insieme un invito, 'Andiamo a piedi', e un programma politico ambientale. Durante l’incontro saranno presentante le numerose segnalazioni dei cittadini raccolte da Legambiente nei mesi di marzo e aprile: giudizi sullo stato dei percorsi pedonali (positivi e negativi), osservazioni e proposte, una serie di dati su cui riflettere. Molte le lamentele sullo stato dei marciapiedi e sui diversi ostacoli incontrati, ma anche segnalazioni della piacevolezza e sicurezza di altri percorsi.

Interverranno il professor Mario Casaroli della università Roma 3, che parlerà di come la progettazione urbanistica possa favorire la mobilità pedonale, e la dottoressa Francesca De Maio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che parlerà di salute e qualità dell’ambiente urbano. Due argomenti che l'importanza di azioni di riqualificazione fisica dei percorsi quanto una struttura urbana, periferie comprese, che consenta la sicurezza e la qualità dello spostamento a piedi. Di grande interesse cittadino sarà l’intervento dell’assessore con delega alla mobilità, Massimo Dringoli, che illustrerà le proposte dell’Amministrazione per quanto riguarda la mobilità pedonale. Sarà un’occasione per cittadini e cittadine presenti per presentare e discutere le loro osservazioni e richieste.