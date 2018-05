Mobilità sostenibile: una bicicletta elettrica per il Comune di Palaia

Il Centro turistico Acli dona una bicicletta elettrica al Comune di Palaia. Con l'iniziativa 'Cta e-bike', realizzata grazie ai fondi del 5×1000, l’associazione turistica delle Acli valorizza molti piccoli borghi italiani, attraverso l'assegnazione di biciclette elettriche ai Comuni coinvolti nel progetto, in modo da favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile. Grazie a queste donazioni anche Palaia è tra i borghi che hanno ricevuto una 'e-bike'.



“Iniziative come questa sono meritevoli e rappresentano sia la volontà di promuovere il patrimonio ambientale e culturale sia l'impegno a sensibilizzare la comunità e i turisti verso un maggiore contatto con il territorio. Il Comune di Palaia desidera ringraziare il Centro turistico Acli per questa importante opportunità, all'insegna del turismo lento” ha dichiarato il sindaco Gherardini.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !